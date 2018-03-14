Украинская разведка в марте 2014 года неоднократно сообщала о намерении российских войск начать полномасштабное наступление против Украины. Об этом заявил бывший и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью», который вышел 13 марта на телеканале 1+1.

По его словам, вражеские танки и вертолеты приближались к самой границе и разворачивались, а российская армия стояла вдоль всей границы на севере и востоке.

«В течение марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно в 4 часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление. Первый раз - мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление», - рассказал Турчинов, сообщает УНИАН.

По мнению Турчинова, планы Путина относительно полномасштабного вторжения сорвали добровольцы, которые дали время оправиться украинской армии.

«Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период - это ключевой момент, который сорвал планы Путина. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие», - отметил секретарь СНБО.

Напомнм, ранее Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, заявил, что Украина не объявила войну России после начала военной агрессии, поскольку не может защитить себя в случае полномасштабной войны с ядерным государством.