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Сегодня, 12 марта, Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. «Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий», – подчеркнула Гитлянская.

«К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов», – отметила она.

По информации СМИ, в Киеве СБУ пришла с обыском к журналисту Юрию Лукашину.
ForUm

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