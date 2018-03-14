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В Европейском Союзе создали неофициальный документ, в котором указывается, что Украина не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«13 стран – членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что «правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отката», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини утверждает, что у Евросоюза нет усталости от Украины.
ForUm

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