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В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем за незаконную торговлю топливом.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на сайт FleetMon, который специализируется на отслеживании судов в режиме реального времени.

Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января. Однако информация об этом инциденте стала известна только в марте.

«Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5000 тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом», - отмечается в сообщении.

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

На данный момент судно находятся на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии.
ForUm

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