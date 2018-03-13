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Президент США Дональд Трамп предположил, что за отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Москва.

Трамп подчеркнул, что такое предположение он сделал, исходя из имеющихся у Великобритании доказательств. «Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было», - сказал он, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Мэй добавила, что 14 марта объявит о возможных мерах против России.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которая производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

В то же время в Белом доме заявили, что поддерживают Великобританию в вопросе расследования отравления Скрипаля, но не упомянули при этом РФ. 

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.
ForUm

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