Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей завершили проект доклада, в котором говорится о том, что не было никакого заговора или координации действий между избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

После расследования продолжительностью в год республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил опрос свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник, 13 марта.



«Мы не нашли никаких доказательств сговора», - заявил Конавей журналистам и предположил, что те, кто верит в заговоры, читают слишком много шпионских романов.

«Мы обнаружили, возможно, некоторые ошибки, неуместные встречи, неподходящие решения на встречах. Но только Том Клэнси или Винс Флинн (американские писатели, - ред.) могли взять эту серию непреднамеренных контактов, встреч, чего угодно, и вплести это в какой-то шпионский триллер, который мог бы из этого выйти», - добавил Конавей. Отмечается, что общественность не увидит отчет, пока демократы не рассмотрят его, а разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной.

Этот процесс может занять недели. Демократы, вероятно, опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Ранее стало известно, что американская разведка нашла доказательства того, что поддерживаемые Россией агенты нарушили работу избирательных систем и вебсайтов в семи штатах: Аляске, Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе, Техасе, Флориде и Висконсине.

Напомним, 16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», так называемой «фабрики троллей».

Путин потребовал от США доказательств вмешательства РФ в выборы и заявил, что правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года.