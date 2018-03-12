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В Запорожье священника Украинской православной церкви Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода за украинскую позицию.

По словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу Вооруженных сил Украины и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла, сообщает ТСН.

«Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично», - заявил священник.

О наказании батюшку неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили – служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении молодых людей. Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался.

В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.

Напомним, 31 декабря 2017 года в Запорожье вечером  мужчина, решив покончить жизнь самоубийством, прыгнул из окна многоэтажки и упал на ребенка. Погибли оба. Священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь раскольниками, а значит ребенок – некрещеный).

Правоохранители начали расследование фактов совершения отдельными представителями УПЦ МП и ГО «Союз православный «Радомир» умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. 
ForUm

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