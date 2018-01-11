Правоохранители начали расследование фактов совершения отдельными представителями УПЦ МП и ГО «Союз православный «Радомир» умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

«Сегодня, 11 января, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, установлено, что представители Запорожской епархии УПЦ МП допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

«Указанные лица осуждает общения представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине.

С целью обеспечения быстрого и эффективного исследования обстоятельств, учитывая резонансность события, расследование по указанному уголовном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина, решив покончить жизнь самоубийством, прыгнул из окна многоэтажки и упал на ребенка. Погибли оба.

Священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь раскольниками, а значит ребенок – некрещеный).