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Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко

«Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также – новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции. Благодарен нашим партнерам за поддержку», – написал он.
ForUm

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