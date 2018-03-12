Украина столетиями не знала религиозного экстремизма. Нашу страну по праву считают своим домом православные всех конфессий. На западе Украины спокойно себя чувствуют католики – хоть греческого, хоть римского обряда. Татары-мусульмане не раз проявили себя украинскими патриотами. В Киеве и Одессе расцвела еврейская культура, а в Умань по сей день стекаются тысячи хасидских паломников. Словом, по части религиозной терпимости Украина может дать фору многим более богатым и благоустроенным державам. И, однако, в последнее время определённые круги бросают всё больше сил и средств на то, чтобы разрушить этот образ, представить Украину страной фундаментализма и мракобесия.

«В последнее время» – это после аннексии Крыма Российской Федерацией и начала войны на Донбассе. Тогда ключевым тезисом враждебной антиукраинской пропаганды стал так называемый «украинский фашизм». Для «внутреннего потребления» в РФ, в Крыму и на Донбассе годилась любая чушь, озвученная в СМИ, но пропагандисты поставили перед собой куда более амбициозную цель: опорочить Украину перед западными партнёрами, придать действиям агрессора моральную правоту в глазах мирового сообщества. А для этого нужны были реальные примеры.

За примерами далеко ходить не пришлось. Спустя непродолжительное время по стране прокатилась череда провокаций, направленных на разжигание национальной и религиозной розни. След их тянулся далеко за пределы Украины. Например, в начале 2017-го на Львовщине неизвестные осквернили могилы расстрелянных советским режимом поляков. Осенью того же года МВД задержало провокаторов, атаковавших синагоги по всей Украине – по версии следствия, преступники действовали по заданию из-за рубежа. А буквально на днях арестовали группу боевиков, которая подожгла венгерский культурный центр в Ужгороде. Как заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, координировал злоумышленников целый представитель иностранной спецслужбы.

Но точечные атаки силами завербованных агентов не принесли ожидаемого эффекта. И венгры, и поляки, и израильтяне совместно с представителями украинских властей быстро разобрались в ситуации и поняли, что некто (хотя нетрудно догадаться, кто) пытается стравить дружественные народы. И тогда заказчики решили сделать ставку на «полезных идиотов». То есть на тех, кто работает на подрыв международного имиджа Украины искренне, с чётким осознанием собственной правоты.

Самой известной акцией «полезных идиотов» в Украине стал скандал вокруг часовни киевского Десятинного монастыря. Вялотекущая судебная тяжба вокруг часовни, возведённой рядом с фундаментом древнейшей в Украине Десятинной церкви, длилась с начала 2010-х: вначале законность стройки оспаривали местные депутаты и общественники, после 2014-го в дело вступила Киевская госадминистрация и прокуратура. Но обострить конфликт, до сей поры проходивший в цивилизованных рамках, решили только сейчас – и довольно странным образом.

25 января двое злоумышленников попытались поджечь пресловутую часовню. Полиция быстро задержала обоих – они оказались членами ультраправой организации С14, известной своими радикальными взглядами и неоднозначными акциями. В начале марта сотни прихожан церкви собрались на митинг в защиту храма. С другой стороны на акцию пришли радикалы: они требовали освободить поджигателей, снести часовню и угрожали защитникам церкви. Полиции стоило немалых усилий не допустить столкновений. Изначально суд арестовал задержанных на два месяца, но спустя всего 10 дней выпустил на поруки. В частности, за поджигателей поручился народный депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко. Нардеп назвал попытку сжечь религиозный объект «художественно-политической акцией». Трудно сказать, как парламентарий рассуждал бы, если бы при пожаре пострадали люди: возможно, именовал бы действо «перфомансом» или «инсталляцией». Нам же важнее понять: что за люди напали на церковь?

Даже в националистической среде, где в одиозных персонажах нет недостатка, организация С14 слывёт скандальной. Ряд соседей по политической нише обвиняют С14 в сотрудничестве с СБУ. Впрочем, в среде украинских радикалов это достаточно популярное обвинение. Члены «С14» в долгу не остаются: например, в ноябре прошлого года ими был избит на почве политических известный националист и активист Евромайдана Дмитрий Резниченко. Сами они не отрицают, что занимаются «мелким хулиганством». Впрочем, в конце февраля на своей официальной странице в соцсети активисты разместили объявление следующего содержания: «С14 работает для вас. Помогите нам держаться на плаву. А мы поможем Вам. Для постоянных благотворителей открываем ящик пожеланий. Кого бы из врагов Вы хотели покошмарить? Мы постараемся это осуществить». Трудно сказать, шутка ли это, либо организация и впрямь решила продвигать услугу «радикалов по вызову».

Так или иначе, но большинство представителей общественности не поддержали провокаторов и заявили, что эскалация межконфессионального конфликта не идёт Украине на пользу. Сам патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, который, вроде бы, не питает тёплых чувств к своим оппонентом из патриархата Московского, написал на своей странице в «Фейсбуке»:

«Наша Церковь никогда не поддерживала и не поддерживает насильственных действий в отношении Московского Патриархата. В частности, такие действия, как поджог сооружений, используемых Московским Патриархатом, являются недопустимыми». Филарет призвал решать все спорные вопросы исключительно в правовом поле.

Не только религиозные, но и светские власти также не приемлют силовое противостояние между сторонниками и противниками часовни. Об этом в комментарии заявил, к примеру, народный депутат Валерий Карпунцов. «Я, разумеется, против противостояния, – сказал он. – Оно не приводит ни к чему хорошему. История показывает примеры, когда из-за религиозных конфликтов гибли тысячи и сотни тысяч людей. Бог един. Он не призывал драться и убивать, а призывал веровать. А церкви строят и разделяют люди».

Даже люди, далёкие от украинского православия и его внутренних конфликтов, отмечают: обострение противостояния между верующими украинцами может пойти на пользу только агрессору. «Украине сегодня не нужны межконфессионные проблемы – уверен Али Реза Резазаде, вице-президент Национального Иранского конгресса, – Это сегодня выгодно только агрессорам. В Украине есть представители самых разных религий и конфессий. Нельзя сталкивать их лбами – иначе можно даже спровоцировать гражданскую войну. Патриоты Украины должны понять, что это невыгодно, в первую очередь, украинскому народу. Это выгодно только внешнему врагу».

Надо сказать, что и сама УПЦ МП постаралась максимально сгладить конфликт, проявив к своим недругам христианское милосердие.

«В данном случае Церковь и братия Десятинного храма проявляют милосердие к этим людям и относятся к ним как к оступившимся, – сообщил глава юридического отдела Церкви, протоиерей Александр Бахов. – Во время избрания меры пресечения в суде они высказывали слова раскаяния и говорили, что жалеют о своем поступке. В связи с этим братия обратились к судье Апелляционного суда Киева с просьбой взять их на поруки».

Впрочем, сам конфликт рано считать исчерпанным. Те, кто использует (сознательно или «втёмную» – неважно) «полезных идиотов» из С14, ещё не раз попытаются столкнуть лбами разные части украинского общества, спровоцировать гражданское противостояние и создать Украине имидж «экстремистской страны» за рубежом. Самый свежий пример –антипольский марш во Львове, под лозунгом «Львов – не для польских панов», организованный рядом радикальных националистических организаций. По странному совпадению, он прошёл спустя пару дней после того, как Польша протянула Украине руку помощи, подписав контракт о реверсных поставках в нашу страну природного газа. Что это, как не попытка поссорить два близких народа и оставить Украину без союзников? К сожалению, о таких высоких материях активисты, пришедшие на марш, не рассуждали. Им не пришла в голову простая мысль: «полезный идиот» полезен только врагу.