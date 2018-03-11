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Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить в стране военное положение.

«Я не вижу никакой логики, зачем Президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?» - заявил Тука.

Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение, сообщает «Новое Время».

Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет Президента Украины к подобному шагу.

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

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