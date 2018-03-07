Конфликт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» по поводу контрактов на поставку и транзит российского газа никак не влияет на реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран, сообщает РИА Новости.

«Развитие конфликта не влияет на реализацию проекта «Северный поток-2», поскольку он направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу», — заявил Коркоран в кулуарах конференции CERAWeek.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

1 марта «Газпром» сообщил, что он получил и вернул предоплату «Нафтогаза» за март.

5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В НАК отметили, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году, поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.