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Молодая женщина, найденная в тяжелом состоянии в британском Солсбери вместе с экс-полковником ГРУ РФ Сергеем Скрипалем — его дочь.

Полиция трактует случившееся как «серьезный инцидент» Отмечается, что в расследовании участвуют многочисленные агентства и они готовы допустить любые версии, сообщает УНИАН.

Британские журналисты выяснили, что дочь бывшего агента спецслужб живет в России, но неоднократно посещала Великобританию. По словам родственников, женщина не выходит на связь уже два дня.

Напомним, вечером 5 февраля поступили сообщения, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и молодой женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.

 
ForUm

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