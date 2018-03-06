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По итогам 2017 года украинские аграрии поставили на внешние рынки 17 600 тонн картофеля, что в 3,5 раза больше чем в 2016 году, сообщает пресс-служба Минагрополитики.  

В денежном выражении сумма экспорта этих корнеплодов составила 3,44 млн долл.

Крупнейшими покупателями украинского картофеля были Беларусь (10,5 тыс. тонн на $ 2,6 млн), Молдова (4 тыс. тонн на $0,5 млн) и Азербайджан (2,5 тыс. тонн на $242 тыс.).

В 2017 году было импортировано в Украину этих корнеплодов 3,8 тыс. тонн на $2,05 млн. Крупнейшими импортерами были Нидерланды (1,4 тыс. тонн на $859 тыс.) и Египет (0,5 тыс. тонн на $207 тыс.).

В общем, положительное внешнеторговое сальдо в 2017 году по этой позиции составило $1,4 млн.
ForUm

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