Мать россиянина Виктора Агеева, приговоренного к 10 годам тюрьмы за участие в террористической организации на Донбассе, призывает президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, а также лидеров ЕС содействовать ускорению обмену пленными между Москвой и Киевом.

В англоязычном обращении Агеева просит Трампа и руководителей стран-участниц «нормандской четверки» – Германии и Франции – «найти способ освободить моего сына».

По словам Агеевой, ее 22-лейтний сын, который пошел воевать в Украину, не «силен в политике», поверил новостям и «считал, что должен пойти помочь людям Донбасса». При этом она отмечает, что «не каждый бы мужчина пошел на это», сообщает «Украинская правда».

«Готовится второй раунд обмена. Пусть все вернутся домой. Матери украинцев ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и других. Как и я жду моего сына Виктора», - заявила Агеева.

Такое же обращение Агеева записала и к Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я снова обращаюсь к вам! Посодействуйте в решении вопроса по обмену. Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора», - заявила Агеева.

Напомним, в конце января Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.

Согласно приговору, в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев через объявления в сети Интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «Луганская народная республика».

Защита россиянина обжаловала приговор.

17 марта 2017 года Агеев прибыл в Луганск, 18 марта прошел медицинскую комиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады «народной милиции» «ЛНР».

24 июня 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили и задержали Агеева и еще 3 его сослуживцев в одном из дачных домов садового общества «Ландыш», расположенного на территории Крымского сельского совета Новоайдарского района Луганской области.

Одним из доказательств, исследованным в суде, был изъятый у Агеева военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края РФ по Топчихинскому и Калшанскому районах. Согласно военному билету, подсудимый был призван на военную службу в российскую армию 21 мая 2015 года и уволен со службы 21 мая 2016 года.