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Осужденный гражданин России Виктор Агеев был уволен с военной службы в российской армии в мае 2016 года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений 31 января, передают Українські Новини.

Согласно ему, в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев через объявления в сети Интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «Луганская народная республика».

«Имея корыстный мотив – получение денежного вознаграждения, (подсудимый) решил стать участником указанной террористической организации и осуществлять вооруженное сопротивление силам АТО на территории Луганской области», - говорится в приговоре.

17 марта 2017 года Агеев прибыл в Луганск, 18 марта прошел медицинскую комиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4-й отдельной мотострелковой бригады «народной милиции» «ЛНР».

Согласно приговору, 24 июня 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили и задержали Агеева и еще 3 его сослуживцев в одном из дачных домов садового общества «Ландыш», расположенного на территории Крымского сельского совета Новоайдарского района Луганской области.

Одним из доказательств, исследованным в суде, был изъятый у Агеева военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края РФ по Топчихинскому и Калшанскому районах. Согласно военному билету, подсудимый был призван на военную службу в российскую армию 21 мая 2015 года и уволен со службы 21 мая 2016 года.

Назначая наказание в виде 10 лет тюрьмы за терроризм, суд учел искреннее раскаяние Агеева и позитивные характеристики за поведение в СИЗО.

Отягчающий обстоятельств суд не усмотрел.

Назначив наказание, суд постановил вернуть Агееву военный билет, паспорт РФ и мобильный телефон.

При этом суд конфисковал в доход государства 250 российских рублей, изъятых у Агеева.

По состоянию на 1 февраля приговор не обжалован.

Срок отбывания наказания исчисляется с 25 января 2018 года. В него зачислят наказание за время предварительного заключения с 24 июня 2017 по 24 января 2018 включительно.

После задержания Агеев  находился в СИЗО в Старобельске.

Он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ опровергало информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.
ForUm

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