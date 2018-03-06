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Бывший лидер каталонских сепаратистов Жорди Санчес выдвинут кандидатом на пост главы Женералитета (правительства) Каталонии.

Кандидатуру Санчеса, который более четырех месяцев находится под арестом, предложил спикер каталонского парламента Роже Торрент, сообщает «Европейская правда» La Vanguardia.

Кандидатуру Санчеса поддерживают две из трех сепаратистских партий - «Вместе за Каталонию», которую возглавляет Карлес Пучдемон, и ERC. Партия CUP пока не согласилась на выдвижение Санчеса, а голоса этой партии необходимы для голосования в региональном парламенте.

Пока что точная дата голосования за нового кандидата не называется, партии попросили предоставить время, чтобы согласовать окончательную договоренность.

Экс-лидер партии «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчес с 15 октября прошлого года находится в тюрьме по обвинению в сепаратизме.

В испанском правительстве заявляли, что Санчес не может возглавить регион, поскольку находится под арестом.

Напомним, отстраненный глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона.

Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов.
ForUm

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