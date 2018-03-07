Вечером 7 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на процессуального руководителя Константина Кулика сообщила, что следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования относительно Сергея Курченко.

«Генеральная прокуратура делает из этого топ-новость и хочет представить начало заочной процедуры как маленькую победу. Я бы не удивился, если бы это было в Северной Корее, где допускают практику принятия судебного решения без исследования судом доказательств, - прокомментировал адвокат Юрий Сухов. – Для Украины - демократического государства я считаю принятие таких решений неприемлемым. И здесь нет места топ-новости».

По утверждению адвоката, подобные решения являются медвежьей услугой для Украины, сообщает KP.UA.

«Потому что решение Печерского суда будет одним из краеугольных камней в последующем признании Европейским судом по правам человека нарушений конвенционных прав на справедливый суд, - подчеркнул Юрий Сухов. – И если считать это решение побудой, то только победой над законностью».

Напомним, материалы по делу Курченко занимают 12 томов. Закон требует, чтобы судья знакомился со всеми в судебном заседании. Судья В. Писанец ознакомился в публичном процессе только с одним томом. С остальными 11 томами, по утверждению адвоката Сергея Полищука, судья процессуально не ознакомился.

Сергей Полищук считает, что пойти на нарушение судью вынудили угрозы, которые высказывал заместитель генерального прокурора Евгений Енин. В телеэфире он сказал, что если Печерский суд будет мешкать с решением, против судей могут открыть уголовное производство по факту содействия преступной организации.