Житель Донецка при содействии главарей фейковых республик организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по документам лекарства якобы экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил дистанционно с временно оккупированного Донецка.

«Ввозимую в «ДНР» продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в те, где проходят лечение и реабилитацию боевики. Местному населению коммерсант реализовывал медпрепараты по ценам, завышенным в четыре-пять раз. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все «налоги и сборы» в «бюджет» «ДНР», - сообщили в СБУ.

Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться в Донецке новым автомобилем Bentley.

За свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти 4 миллиона гривен.

СБУ задержала злоумышленника во время приезда на подконтрольную украинской власти территорию. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. В Киеве и Харькове правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм, подконтрольных бизнесмену, во время которых изъяты деньги, черновая бухгалтерия и печати различных предприятий, задействованных в сделке. Для блокировки канала финансирования террористической деятельности Государственной службой финансового мониторинга заблокировано движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной схеме, и на личных счетах организатора схемы. Продолжается досудебное следствие.