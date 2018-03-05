Евросоюз официально продлил еще на год санкции против экс-президента Виктора Януковича и еще 12 человек за злоупотребление государственными средствами, сообщает Радио Свобода.

Такое решение принял в понедельник Совет ЕС, отметив, что арест имущества и запрет на въезд в содружестве упомянутых 13 человек будут продолжаться еще до 6 марта 2019 года, учитывая, что они «признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что наносит убытки украинским государственным фондам».

В то же время ограничительные меры против двух человек – бывшего народного депутата-беглеца Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елены Лукаш – не продлены.

Ранее сообщалось, что послы ЕС 28 февраля исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Как известно, Лукаш подозревается в хищении средств и служебном подлоге.

5 октября 2017 Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Юрия Луценко.

6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.