Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 о санкциях, которые были наложены на украинского депутата-беглеца Сергея Клюева и действовали до марта этого года.

Как сообщает Радио Свобода, в то же время суд решил, что санкции могут оставаться в силе до истечения срока обжалования, который, по словам судьи, составляет более двух месяцев. В это время Совет ЕС проверит обоснованность того, что Клюев попал в «черный список» и что он действительно подпадает под критерии лиц, на которых накладываются такие санкции.

Во-вторых, суд ЕС признал возможность того, что информация, предоставленная Совету Европейского Союза Киевом, может быть необоснованной и тем или иным способом привести к принятию неадекватных решений.

Предоставленных на сегодняшний день фактов, по мнению суда, недостаточно для продления санкций.

Суд также оставляет в силе решение первого рассмотрения жалобы Сергея Клюева, которым были аннулированы санкции с октября 2015 и марта 2016.

Продолженные Советом ЕС в марте 2017 санкции против Сергея Клюева действуют до 6 марта 2018 года.

Ограничения могут накладываться на лицо, которое «идентифицировали, как ответственное за незаконное присвоение государственных средств», отметил суд ЕС, но достаточных доказательств этого в отношении Клюева не было предоставлено.

Народный депутат Сергей Клюев с июня 2015 находится в розыске СБУ. В декабре 2015 года в Верховную Раду Украины поступило представление тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина на его задержание и арест.

По данным прокуратуры, представление связано с «незаконными действиями Клюева, направленными на незаконное завладение «Межигорьем» и дальнейшее его содержание во время президентства Януковича».

Накануне стало известно, что дипломаты Европейского Союза намерены продлить действие санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, но исключить из списка двух его соратников – депутата-беглеца Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елену Лукаш.

Как заявляют дипломаты, санкции в отношении остальных 13 человек в списке 21 февраля будут продлены еще на год. Среди этих 13 человек – Янукович, его сын Александр, бывший премьер Николай Азаров, экс-вице-премьер Сергей Арбузов, а также брат Сергея Клюева Андрей, который был главой администрации Януковича.

Эти санкции – запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза - были введены весной 2014 против лиц, в Евросоюзе считают ответственными за дестабилизацию положения в Украине, и с тех пор несколько раз пересмотрены и продлены.