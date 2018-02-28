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Послы Европейского Союза приняли решение продлить санкции против экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

Как сообщили в Совете ЕС, соответствующее решение было принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (Coreper), передает УНИАН.

Сейчас в Совете не сообщают о количестве людей, находящихся в санкционном списке, но, по информации брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, в списке, кроме Януковича, находятся 12 человек, из него исключили Сергея Клюева и Елену Лукаш. 

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим опубликованием в Официальном журнале. По данным Йозвяка, решение относительно санкций против Януковича должно быть утверждено министрами 5 марта, а санкции против России – 12-го.

Напомним, в январе Генпрокуратура направила представителю Европейского Союза по иностранным делам Федерике Могерини документы для продолжения санкций в отношении 14 бывших украинских чиновников.

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 о санкциях, которые были наложены на украинского депутата-беглеца Сергея Клюева и действовали до марта этого года.

 
ForUm

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