Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская не согласовывает сообщение о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш из-за недостаточности собранных доказательств.

Об этом сказал во время брифинга генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Столярчук (заместитель генпрокурора - ред.) не согласовывал подозрение, а теперь новый заместитель, которого поставили курировать Департамент спецрасследований, также не согласовывает подозрение. Такой закон. Следователь должен доказать прокурору достаточность доказательств. В деле Лукаш, которую я лично заслушал, есть собранные доказательства, но заместитель берет на себя юридическую ответственность за привлечение к уголовной ответственности и считает, что доказательств недостаточно. Это ее право. Идут рабочие трения между следователями и прокурорами», - прокомментировал он.

В то же время Луценко заверил, что не имеет «никаких сантиментов к госпоже Лукаш». «С другой стороны я не только человек, я прокурор и должен получить сигнал, что количество доказательств достаточное. Сейчас такого сигнала по этой статье, которую хочет Сергей Викторович (Горбатюк - ред.), нет. По другой статье есть», - добавил он.

Ранее руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк сообщал, что заместитель генерального прокурора по вопросам следствия Юрий Столярчук с февраля текущего года блокирует сообщение о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш и ее первому заместителю Юрию Иващенко.

Он рассказывал, что Столярчук не согласовывает сообщение о подозрении Лукаш и другим фигурантам уголовного дела, несмотря на неоднократные напоминания. При этом заместитель генпрокурора также не высказывал никаких замечаний относительно недостаточности собранных доказательств. Горбатюк утверждал, что таким образом создаются искусственные препятствия для завершения следствия по этому делу. Генпрокуратура с 2014 года расследует уголовное производство в отношении экс-министра юстиции Лукаш и ее заместителя Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также статьей 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен.