В феврале зафиксировано 8 случаев применения силы против журналистов, сообщается на сайте НСЖУ.

Нападения произошли на Львовщине, Волыни, Полтавщине, в Одессе, Чернигове и Киеве. В основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов.

Согласно мониторингу «Индекс физической безопасности журналистов Украины», за первые два месяца 2018 зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам.

Первый случай применения силы против журналиста произошел в Киевском районном суде Одессы 13 февраля, когда активисты силой ограничили пребывание в суде корреспондента Информационного агентства «Одесса-медиа» Максима Войтенко. Журналист по редакционному заданию должен был осветить слушание дела активиста Сергея Стерненко.

В Чернигове 15 февраля журналиста информационно-аналитического издания «Люстрация и антикоррупция» Александра Подгорного избили двое неизвестных мужчин. Нападение произошло у подъезда дома, где проживает пострадавший.

18 февраля в Бродах Львовской области прихожане местной Украинской православной церкви Московского патриархата силой не дали съемочной группе зайти в церковь.

В тот же день, 18 февраля, в Киеве на Майдане Незалежности во время съемки группа лиц окружила журналистку Анну Брыкову и оператора Александра Фенько. Им начали угрожать разбить камеру, толкали и оскорбляли.

На следующий день, 19 февраля, снова в Киеве во время прямого включения из столичного Печерского рынка журналистка Прямого канала Елена Курбанова сообщила о препятствовании. Съемочная группа хотела промониторить цены, но им помешал охранник, который применил силу к оператору.

На Полтавщине в Бутенковской ОТО (Кобиляцкий район) 22 февраля избили журналиста и депутата Павла Гунжеля, который основал газету «Хроники общин» и работает в ней.

26 февраля съемочная группа ТРК «Аверс» пострадала на территории ООО «Цунами» в городе Рожище Волынской области. Вооруженные мужчины напали на журналистку и оператора во время проведения видеозаписи в рамках журналистского расследования о нелегальной вырубке дуба. Повредили видеокамеру. По заявлениям журналистов возбуждено уголовное производство по статье 171 УК Украины.

27 февраля в Киеве охрана медицинского университета им. Богомольца избила журналиста Олега Яценко, который снимал документальный фильм о забастовке в вузе. Охрана затянула пострадавшего в помещение через окно и начала бить ногами. Прибытие экипажа полиции не остановило нападавших, Яценко продержали в помещении около 40 минут, забрали все документы, технику и раздавили очки.

Напомним, в январе Национальный союз журналистов Украины зафиксировал два случая физической агрессии против журналистов. Небольшое количество нападений тогда связали с длительными новогодними праздниками.

В 2017 году против представителей украинских СМИ было осуществлено 90 актов физической агрессии.