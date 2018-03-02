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В 2017 году против представителей украинских СМИ было осуществлено 90 актов физической агрессии.

Такие данные обнародовал Национальный союз журналистов (НСЖУ) в своем мониторинге, сообщает Укринформ.

Согласно данным индекса физической безопасности журналистов Украины, больше всего инцидентов зафиксировано в июне — 12. Меньше всего — в октябре, ноябре и декабре (по 5).

Также данные мониторинга свидетельствуют, что 14 физических нападений на журналистов совершено при участии должностных лиц и народных депутатов. Восемь раз в таких нападениях обвинялись представители полиции и сотрудники Управления государственной охраны. Оружие применялось против журналистов трижды.

Кроме того, в НСЖУ отметили, что больше всего проявлений физической агрессии против журналистов в 2017 году произошло в Киеве (29), Одесской области (10). На Донетчине и Николаевщине зафиксировано по шесть таких случаев, на Житомирщине — пять, в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях — по четыре.
ForUm

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