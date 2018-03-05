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Сыну заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаилу сообщено о подозрении в деле о разбойном нападении на курьера.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

«Сообщено о подозрении по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм)», - сообщили в ведомстве.

Подозрение Ковтунцу-младшему вручили в субботу, когда он самостоятельно пришел по вызову к следователю.

В прокуратуре добавили, что сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения, которое планируется осуществить на этой неделе.

Ранее стало известно, что сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаил является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера. Тогда сообщалось, что двум лицам в деле уже сообщено о подозрении.
ForUm

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