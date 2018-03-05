Вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 в бою с карательным отрядом советских спецслужб. По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами, пишет ZAXID.NET.

Шествие началась около 18:20 от пл. Рынок. Идя по центральным улицам города, участники выкрикивали лозунги: «Город Львов не для польских господ», «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля - ​​наши герои», «Идея нации - против деградации» и другие.

Несколько участников шествия держали также баннер с лозунгом «Город Львов не для польских господ». Как пояснил руководитель Нацкорпуса Львовщины Святослав Серый, такой лозунг сознательно выбрали для того, чтобы показать, что «Львов бандеровский».

«Этот лозунг связан с последним скандальным законом, принятым в Польше, и поведением городских властей на сессии горсовета, когда проходило голосование за красно-черные флаги. Здесь два в одном. Принятый в Польше закон для нас недопустим. Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, принявшей этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов - это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чествовать», - заявил Серый.

Большинство участников факельного марша, по его словам, являются активистами «Национального корпуса» и «Национальных дружин», кроме них в шествии приняли участие члены ВО «Свобода» и «Правого сектора».

Приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича шествие не впервые проводится во Львове, однако в этом году оно стало самым масштабным.