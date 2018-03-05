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Занятия в школах Днипра возобновятся 12 марта, заявил мэр города Борис Филатов.

«Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяде Бори. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта», - написал он в Facebook.

По словам Филатова, «ни одна душа в министерствах не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы».

«У кого, кого, а у идиотов мы на поводу ходить не будем», - заявил мэр Днипра.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут, из-за отказа «Газпрома» поставлять газ в Украину.

В связи с этим Министерство образования и науки рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно. 

Однако 3 марта в МОН сообщили, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме.
ForUm

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