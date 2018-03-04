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Российский сенатор Алексей Пушков после призыва спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать «ДНР» и «ЛНР» заявил, что миссия последнего «стремится к нулю».

«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать «ЛНР» и «ДНР». Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил, что самопровозглашенные «Донецкая» и «Луганская народные республики» должны быть ликвидированы, так как не отвечают Конституции Украины.

«Не существует места для них (ДНР и ЛНР — ред.) в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — отметил он.
ForUm

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