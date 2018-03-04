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Газета Pagina 12 из Аргентины стала первой жертвой скандального польского закона об Институте нацпамяти, сообщает агентство AFP.

Польская лига против диффамации (RDI), некоммерческая организация, близкая к польскому консервативному правительству, подала иск по новому закону против веб-сайта Pagina 12, передает 112 Украина.

RDI заявила, что в статье использовалась фотография антикоммунистических поляков-бойцов сопротивления Второй мировой войны в статье о погроме в Едвабне, резне 1941 года, когда было убито более 300 евреев их польскими соседями во время нацистской оккупации.

RDI обвинила газету и ее журналиста Федерико Павловского в «действиях, направленных на причинение вреда польскому народу и хорошей репутации польских солдат».

Иск был подан в пятницу, за несколько часов после того, как закон вступил в силу. 

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который расширяет полномочия учреждения в деле расследования «преступлений, совершенных против польского народа». 

Закон предусматривает уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Законопроект запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.
ForUm

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