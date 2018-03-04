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Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, потому что не отвечают Конституции Украины. Об этом он заявил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, сообщает LB.ua.

«Так называемые «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика» являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить конфликт, и они должны быть ликвидированы», - сказал Волкер.

Спецпредставитель США добавил, что для них не существует места в украинском конституционном строе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть.

Во время дискуссии Волкер также заявил, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областях может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил.

Он выразил надежду, что миротворческая миссия ООН на Донбассе станет средством для воплощения минских соглашений. В частности, по его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от России к ООН, а затем к Украине.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Донбассе.   
ForUm

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