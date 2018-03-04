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В Киеве во время конфликта злоумышленник ранил оппонента в бедро, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о ранении мужчины на бульваре Вернадского.

Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку: правонарушитель достал пистолет и ранил мужчину в ногу.

Пострадавшего с ранениями бедра забрала «скорая». Он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает. Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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