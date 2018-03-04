После событий под Верховной Радой в управления полиции доставили 111 человек, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, эти люди препятствовали работе правоохранителей.

«В целом доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины. На четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, всех остальных опросили и отпустили», - сказал Крищенко.

По словам руководителя столичных полицейских, в больничные учреждения обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции: «Информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь».

Вместе с тем Крищенко подчеркнул, что состоится тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов: в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что сотрудник полиции применил к нему газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

«Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий», - подытожил Крищенко.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.