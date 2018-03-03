В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения правоохранителей с митингующими. В результате столкновений задержаны 50 человек, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он пояснил, что с утра правоохранители проводили в городке процессуальные действия.

«Решение суда предоставляет следственным возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей. Взрывотехники изъяли несколько предметов, визуально похожих на снаряженные гранаты. В ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправление полиции», - сказал Крищенко.

Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена именно по требованию следователя.

«Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Визуально – сейчас работают взрывотехники – есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствах», - отметил Крищенко.

Следственніе действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств: по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) и по событиям 27 февраля у стен ВР.

Как сообщал ForUm, 27 февраля под зданием Верховной Рады произошли столкновения митингующих с полицейским, в результате которых пострадали 14 правоохранителей, 9 активистов были задержаны.

Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако участники акции начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей.