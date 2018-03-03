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Во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

«Жители городка оказали неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время в участки полиции доставлено более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.

Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по решению суда полиция проводит следственные действия возле Верховной Рады. Во время процессуальных действий правоохранителям доставили в полицию 50 митингующих.
ForUm

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