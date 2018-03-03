Сегодня, 3 марта, во время столкновений под Верховной Радой Украины семь полицейских получили травмы. Об этом сообщили ForUm’у в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения.

«Результатом препятствия законных действий полицейских стала госпитализация семи сотрудников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: два правоохранителя – легкой и пять – средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

Все сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

По информации полиции, более 100 человек задержаны.