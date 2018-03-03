также в разделеСтолица
Фуры начали пускать в Киев 25
Кличко ночью проверял, как убирают снег в Киеве 87
В палатках под ВР нашли гранаты и коктейли Молотова, сотня митингующих – в полиции 51
В палаточном городке под Радой произошли стычки, задержаны 50 человек 78
На Киев снова надвигается стихия: выпадет до 17 см снега 79
Киевские ТЭЦ переходят на мазут 26
Суд отпустил из-под стражи сотрудника МВД-виновника смертельного ДТП в Киеве 32
Детективы НАБУ обыскали Шевченковский суд 36
Власти Киева просят Минобороны и МВД помочь в борьбе со стихией 49
Школам Киева рекомендуют отменить уроки, а предприятиям – сократить рабочий день 121
Снегопад в Киеве продлится еще почти сутки 46
В Киеве уже выпало 20 см снега 53
В Киеве передумали устанавливать скандальный флагшток за 47 миллионов 56
Гостиный двор вернули государству 41
Киев снова закрывают для грузовиков 92
Киев снял ограничение на въезд грузовиков 32
В столице проверили 103 маршрута: на большинстве выявлены нарушения 69
Из-за непогоды Киев закроют для грузовиков 31

Сегодня, 3 марта, во время столкновений под Верховной Радой Украины семь полицейских получили травмы. Об этом сообщили ForUm’у в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения.

«Результатом препятствия законных действий полицейских стала госпитализация семи сотрудников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: два правоохранителя – легкой и пять – средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

Все сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

По информации полиции, более 100 человек задержаны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги