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Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий 3 марта возле Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проработала информацию, освещенную в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действий полицейских.

«С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)», - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователям ГУСБУ в Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.
ForUm

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