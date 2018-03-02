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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух лиц, по версии следствия задействованных в так называемом «газовом деле». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Более года – с августа 2016 года – эти подозреваемые находились в розыске и скрывались от следствия, систематически меняя место жительства. Детективы НАБУ под руководством прокуроров САП задержали подозреваемых в сентябре и октябре 2017 года.

Теперь им и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.27 ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях, соучастие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; фиктивное предпринимательство; служебный подлог).

Указанные лица занимали должности директоров двух обществ – победителей аукционов по продаже природного газа, где, собственно, газ и реализовывался по заниженным ценам.

Напоминаем, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ОАО «Укргаздобыча» нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.
ForUm

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