Командование Воздушных сил Вооруженных сил начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно вторичного документа с грифом секретности подтверждается. Отдельные вопросы, изложенные в материале, являются искаженными и не соответствуют действительности, а также требуют уточнения и проверки», - сообщили в командовании.

По данным Depo.Винница, утраченным оказался совместный приказ Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ под грифом «секретно». Речь идет о боевой и мобилизационной готовности военных структур страны.

«По имеющейся информации, на учете в режимно-секретном отделе управления защиты информации и криптографии штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины находится 400 экземпляров совместного приказа, - говорится в судебном постановлении Винницкого городского суда. – 7 февраля в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и иных материальных носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе выявлено отсутствие материального носителя секретной информации».