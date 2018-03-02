также в разделеОбщество
2 марта. Картина дня 47
Львов не будет приостанавливать занятия в школах 17
Сдать экзамен по ПДД теперь можно на английском 16
Одесские делки пытались отправить в Кувейт почти центнер амфетамина 17
НАБУ завершило расследование в отношении двух фигурантов «газового дела» 22
Сурков предложил назвать новое оружие РФ – «Гиви» 30
Бандурко «кинул» ФФУ на 2 миллиона евро 36
Минимальную сумму алиментов могут увеличить в два раза 23
Порошенко вручил брату Решата Аметова Звезду Героя 35
МОН рекомендует закрыть учебные заведения до 12 марта 47
Суд восстановил Амосову в должности ректора НМУ Богомольца 29
Штаб АТО: Среди боевиков – вспышка кори 23
ГПСУ: Об обмене пограничников договаривался Порошенко 24
Суд истребует у ГПУ и АП документы по Саакашвили 27
Освобожденные пограничники о пребывании в РФ: Обращались как с пленными 83
Надо продержаться 3-4 дня: «Нафтогаз» обратился к украинцам 90
Российский суд продлил арест Грибу до 4 мая 61
Консулов не пускают на суд по Грибу 29

Командование Воздушных сил Вооруженных сил начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно вторичного документа с грифом секретности подтверждается. Отдельные вопросы, изложенные в материале, являются искаженными и не соответствуют действительности, а также требуют уточнения и проверки», - сообщили в командовании.

По данным Depo.Винница, утраченным оказался совместный приказ Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ под грифом «секретно». Речь идет о боевой и мобилизационной готовности военных структур страны.

«По имеющейся информации, на учете в режимно-секретном отделе управления защиты информации и криптографии штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины находится 400 экземпляров совместного приказа, - говорится в судебном постановлении Винницкого городского суда. – 7 февраля в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и иных материальных носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе выявлено отсутствие материального носителя секретной информации».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги