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Министр обороны Степан Полторак комментарии 112 Украина заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

«Я хотел бы сказать точно, что мы получим Javelin своевременно. В этом году точно», - сказал он.

Министр также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

«Мы обсудили многие вопросы, практически все темы и все вопросы, которые у меня были, которые меня беспокоили, — на все мои вопросы я получил ответ. Есть четкое понимание как, когда, каким образом. Все это мы обсудили. Мы обсудили и дальнейшее наше сотрудничество, а также сотрудничество с Альянсом и наши двусторонние обязательства и завершение наработки договоров между США и Украиной», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

6 февраля Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия достиг полного понимания с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.
ForUm

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