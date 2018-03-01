Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре тарифа на транзит в контракте с ПАО «Газпром». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Суд отказался пересматривать транзитные тарифы, поскольку заявка на просмотр, поданная еще в 2009 году, не соответствовала процессуальным требованиям. Также не было удовлетворено требование привести транзитный контракт в соответствие с европейским и украинским законодательством. Суд отметил, что внедрение регуляторной реформы является делом украинской власти и не входит в компетенцию арбитража», - пояснили в НАК.

«Теперь нужно пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. «Нафтогаз» намерен в ближайшее время предложить «Газпрому» начать переговоры по этому вопросу. «Нафтогаз» ожидает, что после арбитражного решения реформа рынка газа в Украине ускорится», - подчеркнул Андрей Коболев.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.