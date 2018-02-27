Российский газовый монополист «Газпром» прекратил выставлять счета национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» за поставленный на временно оккупированные территории Донбасса газ. Об этом во время энергетического форума сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Да, это правда», - сказал топ-менеджер «Нафтогаза» в ответ на вопрос о прекращении «Газпромом» соответствующих поставок, сообщает УНИАН.

Также он подтвердил, что российская компания не выставляет счета за весь 2017 и начало 2018 года.

Как сообщал ForUm, в декабре 2017 года «Газпром» требовал от «Нафтогаза» 1,3 миллиарда долларов за поставленный на оккупированный Донбасс газ.

В опубликованном отчете «Газпрома» за четвертый квартал 2017 года говорится, что российский газовый монополист в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.

В свою очередь в «Нафтогазе» заявили, что не намерены платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории.