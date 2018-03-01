ОАО «Газпром» не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа, и будет защищать свои права всеми законными способами, говорится в заявлении компании.



«Газпром» выражает несогласие с решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — цитирует пресс-служба компании РИА Новости.

«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством», — заявили в компании.

Напомним, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

НАК «Нафтогаз» 22 декабря выиграл арбитраж против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщают, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

Всего, по подсчетам НАК позитивный эффект от решения арбитража оценивается в 75 млрд долларов.

«Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски по контракту на поставку газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.