Европейская комиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, несмотря на неполное выполнение требований по предыдущей программе. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Радио Свобода.

По его словам, Европейская комиссия готова окончательно согласовать пакет помощи для Украины на следующей неделе.

«Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 млн евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро двумя траншами, по 500 млн каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры», - рассказал Домбровскис.

Он надеется, что Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.

Домбровскис отметил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.

В декабре 2017 года глава представительства Европейского союза в Украине Хью Мингарелли объяснял, что Украина не выполнила 4 из 21 предварительного требования к программе получения последнего транша.

Среди них – отмена моратория на экспорт леса-кругляка в Европейский Союз, внедрение автоматической системы проверки электронных деклараций, создание кредитного реестра в НБУ, который бы зафиксировал перечень кредитов, и реестр собственности компаний.

Во время предыдущей программы сотрудничества с ЕС Украине должны были выплатить 1,8 миллиарда евро, однако государство получило две трети этой суммы.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря 2017 года Европейская комиссия сообщила, что не выделит Украине последний транш кредита.

После этого Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи.

28 февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.