Европейская комиссия не выделит Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Однако в ЕС не исключают возможность выработки новой аналогичной программы поддержки.

В сообщении ЕК указано, что Украина выполнила ряд обязательств, чтобы получить третий и четвертый транши, однако не все меры были выполнены.

«На этом фоне ЕК не в состоянии выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить темпы реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые не были выполнены в рамках текущей программы», - говорится в сообщении ЕК.

Напомним, 4 апреля 2017 года Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Вице-президент Европейской комиссии, европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что Украина должна была выполнить условия для получения третьего транша макрофинансовой помощи до середины ноября.

24 ноября Президент Петр Порошенко сообщил журналистам по итогам саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе о том, что 27 ноября - 3 декабря Европейская комиссия обнародует коммюнике относительно проекта макрофинансовой помощи Украине на 2018-2019 годы.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина намерена привлечь 1,8 млрд евро в рамках проекта финансовой помощи от Еврокомиссии на 2018-2019 года.