Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности», – отметил он.

При этом министр не сообщил других подробностей.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря 2017 года Европейская комиссия сообщила, что не выделит Украине последний транш кредита.

После этого Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи.