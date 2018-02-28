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Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности», – отметил он.

При этом министр не сообщил других подробностей.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря 2017 года Европейская комиссия сообщила, что не выделит Украине последний транш кредита.

После этого Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи. 

 
ForUm

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