Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.
«Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности», – отметил он.
При этом министр не сообщил других подробностей.
Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря 2017 года Европейская комиссия сообщила, что не выделит Украине последний транш кредита.
После этого Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи.
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