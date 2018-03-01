В Польше 1 марта вступил в силу новый закон об институте национальной памяти (ИНП).

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления «украинских националистов» против граждан Польши, совершенных в период 1925-1950 годов, сообщает Укринформ.

Принятие изменений в этот закон привело к ухудшению отношений Польши с Украиной и Израилем. Против принятия документа в РП выступили президент, премьер-министр, Верховная Рада Украины, которые отмечали, что он отрицательно повлияет на состояние двусторонних отношений и может ухудшить ситуацию украинских мигрантов в Польше.

Во время недавнего визита в Польшу вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал польскую власть изменить закон, ведь его действие может привести к преследованию украинцев за взгляды на исторические события, которые у каждого государства есть разные, и это нарушает их права и свободы в РП.

В Израиле возмущение вызвало положение закона, которое предусматривает уголовное преследование за «публичное и вопреки фактам» обвинения Польши и польского народа в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. В Израиле это восприняли как попытку Варшавы запретить критику поляков за преступления против евреев в годы войны, о которых рассказывают свидетели и потомки жертв Холокоста.

В Польше утверждают, что речь не идет о полном запрете, а только о преследовании за отрицание очевидных фактов, например употребление высказываний «польские лагеря смерти», «польские концлагеря». Законом будут запрещены обвинения Польши и польского народа в преступлениях немцев в годы войны, за исключением научной или артистической деятельности.

Как известно, в конце января нижняя и верхняя палата польского парламента проголосовали за изменения закона об ИНП, а в начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал документ, одновременно направив его для оценки в Конституционный суд страны. Суд должен будет оценить, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний и положениям уголовного характера, вытекающих из этого закона. Сомнения у президента РП вызывают, в частности, и положения, где говорится об «украинских националистах».

Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский недавно уверял, что в свете напряжения, которое возникло из-за принятия этого закона, новые положения не будут применяться на практике с 1 марта. При этом впоследствии в ИНП опровергли это, отметив, что с марта он все же вступает в силу и прокуроры Института смогут привлекать к ответственности всех, в том числе и иностранцев.