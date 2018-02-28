При условии соблюдения режима прекращения огня в районе Станицы Луганской в Луганской области 5 марта может состояться разведение сил и средств от линии разграничения. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«При условии соблюдения режима тишины в районе населенного пункта Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ», - написала она в Facebook.



Кроме того, украинская сторона требовала безотлагательного открытия КПВВ «Золотое», как это предусмотрено договоренностями лидеров стран «нормандской четверки» от 19 октября 2016 года.



Как сообщал ForUm, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов боевиками позиций украинских военных.