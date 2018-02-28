также в разделеОбщество
28 февраля. Картина дня 26
СБУ обнародовала доказательства использования «вагнеровцев» в Сирии 20
В Карпатах спасли лыжников, которые трое суток просидели в колыбе 28
Супрун советует не подкатывать джинсы в мороз 24
Дело 2 мая: ГПУ сообщила о подозрении трем экс-руководителям милиции 66
В Киеве прикрыли «контору» по незаконной легализации иностранцев 29
Горбатюк: Отмена санкций ЕС не повлияет на дела Лукаш и Клюева 51
Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев до конца недели 98
Красные флаги на параде: командира части Нацгвардии отстранили 54
В ГПУ отреагировали на намерения Януковича дать пресс-конференцию 43
Мэр Днипра публично уволил свою скандальную заместительницу 54
Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку 65
Аваков: Вилла в Италии – туристический проект жены 139
Оторвались сердца: названы жуткие подробности ДТП в Харькове 135
СМИ: Аваков стал владельцем роскошной виллы в Италии 98
Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды 125
Уровень воды в Азовском море поднялся до стихийной отметки 112
В Запорожской области восстановлено движение по всем дорогам 23

При условии соблюдения режима прекращения огня в районе Станицы Луганской в Луганской области 5 марта может состояться разведение сил и средств от линии разграничения. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«При условии соблюдения режима тишины в районе населенного пункта Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ», - написала она в Facebook.

Кроме того, украинская сторона требовала безотлагательного открытия КПВВ «Золотое», как это предусмотрено договоренностями лидеров стран «нормандской четверки» от 19 октября 2016 года.

Как сообщал ForUm, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о  разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов боевиками позиций украинских военных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги