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Министр культуры Словакии Марек Мадарич ушел в отставку из-за недавнего убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности», – объяснил свое решение министр, передает 112 Украина.

Мадарич занимал пост министра культуры дважды – с 2006 по 2010 годы, и с 2016 года.

Журналист-расследователь Ян Кучак был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировой в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство готово выплатить 1 млн евро за информацию, которая поможет расследованию. Позже сообщалось, что Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке Словакии. 

 
ForUm

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