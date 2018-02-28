Украина не нуждается в том, чтобы ей указывали на то, каких героев ей следует чтить, также она не делает подобные указания и другим.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, передает Европейская правда.
«Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. Также мы никому не советуем, кого Польша должна чтить, а кого нет», - заявил Порошенко.
Президент убежден, что практика запретов на въезд или замораживание исследований ошибочна.
«Политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам. Если мы будем придерживаться этой концепции, все у нас будет хорошо с Польшей», - подчеркнул Порошенко.
Напомним, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина с Бандерой в Европу не войдет.
Позже глава Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек заявил, что Варшава не может указывать Киеву, каких героев выбирать, но о «преступлениях УПА» против поляков на Волыни молчать тоже не может.
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