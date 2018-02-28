Украина не нуждается в том, чтобы ей указывали на то, каких героев ей следует чтить, также она не делает подобные указания и другим.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, передает Европейская правда.

«Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. Также мы никому не советуем, кого Польша должна чтить, а кого нет», - заявил Порошенко.

Президент убежден, что практика запретов на въезд или замораживание исследований ошибочна.

«Политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам. Если мы будем придерживаться этой концепции, все у нас будет хорошо с Польшей», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина с Бандерой в Европу не войдет.

Позже глава Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек заявил, что Варшава не может указывать Киеву, каких героев выбирать, но о «преступлениях УПА» против поляков на Волыни молчать тоже не может.